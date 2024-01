Encore un nouveau registre exploré par Soolking.

Soolking est avant tout un grand amoureux de musique, et il a d'ailleurs multiplié les collaborations avec des artistes aux profils très variés. Cette semaine, on le retrouve invité sur le morceau de Neven, "Promesse", dont le clip vient d'être dévoilé. Un morceau qui connait déjà un beau succès sur les plateformes de streaming, et dont la popularité va sûrement augmenter avec la sortie du clip, une très belle vidéo qu'on croirait tournée à Versailles du temps du Roi Soleil !