Oumaï se sent comme "Enfermé"

Sur une belle prod de Heezy Lee

On a la chance d'avoir en France des beatmakers et des producteurs qui sont très attentifs sur ce qui se passe dans le game, notamment les talents émergents. Cette semaine, on va s'intéresser à Heezy Lee, le producteur, qui a repéré un jeune rappeur du nom de Oumaï. Ensemble, ils vont sortir un projet ce 19 janvier, un EP qui s'appellera "Seul", et dont ils viennent de dévoiler le premier extrait en vidéo. L'occasion de mesurer tout le soin apporte rà la prod, à la topline et également à l'image dans le clip, avec une vraie touche graphique. On vous laisse découvrir ça.