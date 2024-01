Un extrait de son prochain album, "Le Grand Mystico".

Le 2 février prochain, Slimka va dévoiler son tout nouvel album : "Le Grand Mystico". Un projet qui compte déjà deux singles, "Jamais comme les autres" et "Slow Down". Alors que la date arrive à grand pas, le rappeur suisse dévoile un tout nouvel extrait. Il s'appelle "Mystico" et Slimka nous présente alors un nouvel alter ego, le personnage principal de ce nouveau disque.