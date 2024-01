Le single pour démarrer l'année de bonne humeur.

DJ Babs est de retour avec de la nouveauté ! Le producteur, spécialiste des hits (qui a notamment bossé sur "Tchikita", "Laisse nous passer", etc...), vient de dévoiler un tout nouveau clip en compagnie de Genezio. Il s'agit de "Sala Bien", un morceau avec une instru afro tr-s dansante, une mélodie hyper efficace, et des paroles qui parlent évidemment d'amour et de fast life.