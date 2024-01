Reda de retour avec "Le R#7"

Le rappeur continue sa série de freestyles.

Ça kicke fort dans le rap game français depuis quelques jours, et ça tombe bien, on adore ça. Cette fois, c'est Reda, le rappeur du 78 qui nous donne notre dose de kickage, avec son nouveau morceau "Le R#7", la suite de sa série de freestyles. Un morceau dans lequel le rappeur débite de manière assez énervée, mais sans surjouer le gangster ou en rajouter sur le côté "ghetto". Quand on a du vécu, il n'y a pas besoin d'exagérer. Et surtout, il passe même un petit big up à Générations au milieu du titre, et évidemment, on valide fort !