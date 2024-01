Kalash Criminel se souhaite "Une bonne santé et grave des lards"

Et bonne année !

Vous aussi, Kalash Criminel vous manque ? Le roi des rappeurs cagoulés et de la sauvagerie au micro n'a pas sorti d'album en 2023, mais on pourrait bien avoir droit à de l'actu pour cette anéne 2024, qu'il démarre en trombe, avec la sortie d'un tout nouveau morceau bien agressif. Le titre s'appelle "Une bonne santé et grave des lards", et c'est tout ce qu'on lui souhaite pour 2024. Quant à nous, on espère qu'il est en train de bosser sur un projet. Et vu le niveau affiché dans cet inédit, on a hâte de le revoir un peu plus souvent ! Et évidemment, plein d'insultes pour Jacques Foccart et pour Bob Dénard, qui les méritent.