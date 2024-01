Toujours aussi bouillant.

Jarod est la version thug des artistes de fin d'année, qu'on n'entend pas beaucoup pendant les 11 premiers mois et qui reviennent mettre tout le monde d'accord une fois le mois de décembre arrivé. Et cette année, le rappeur parisien nous a réservé de belles choses avec son "Termine 2023" qui est très efficace. Une séance de découpe, avec quelques piques adressées à la concurrence qui "font trop de bruit et se coffrent à Dubaï" (les concernés se reconnaîtront). On valide fort ! Et vous?