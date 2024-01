Le marseillais en a encore sous la semelle.

Sans faire trop de bruit ou trop de promo, Jul a encore fait carton plein avec son dernier album "La Route est longue", sorti le 8 décembre. Un album qui est déjà multi-certifié, et le J a donc voulu remercier ses fans avec un nouveau freestyle. Le morceau s'appelle sobrement "Freestyle OVNI", et on retrouve le rappeur en train de kicker sur une instru typiquement Jul, avec une ambiance froide de fin d'année. Une fois de plus, le J prouve qu'il sait rapper, et bien, n'en déplaise aux rageux.