Blacko de retour avec "Humanité"

Un nouveau single engagé.

Blacko n'est pas prêt de lâcher le micro. Le chanteur ancien membre du groupe Sniper a toujours été très engagé,quitte à ce que cela froisse, et il continue de l'être dans son tout nouveau titre dont le clip a été dévoilé aujourd'hui. Un clip tourné en pleine manifestation, pour souligner son engagement. Le morceau s'appelle "Humanité", et il est extrait du prochain album de reggae, "Chakras", préparé en ce moment par Blacko, et qui est bientôt terminé si on en croit les infos dispo sur son site. On vous laisse découvrir ça.