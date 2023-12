OGB est le véritable "Original Gros Bonhomme"

Un clip qui va faire plaisir aux anciens !

Cela faisait un petit bout de temps qu'on ne vous avait pa parlé de OGB sur Générations, et on compte bien réparer ce tort aujourd'hui. Le rappeur du 94 est un des piliers de l'aventure Mafia K1 fry avec qui il a tout vécu. Cette semaine, il est de retour avec un tout nouveau morceau, "Original Gros Bonhomme", dans lequel il parle notamment de son vécu dans la musique et dans la rue, toujours avec sincérité. Et du vécu, il en a à revendre ! On ne sait pas pour vous, mais nous, ça nous fait vraiment plaisir de l'entendre continuer à kicker, à 46 ans. Longue vie à OGB !