Le rappeur du 95 régale son public d'un nouveau morceau.

Mougli poursuit son année avec la sortie d'un tout nouveau single. Plus d'un mois après "Comme d'hab " et après des apparitions aux côtés de JRK 19 et 34murphy, le rappeur du 95 dévoile "Privilège Pass". Un régal pour son public qui découvre en même temps un clip réalisé par Haitia, qui nous plonge dans un décor de jungle proche du jeu vidéo.