Un extrait de "Trix City 2".

Il a quatre ans, Diddi Trix faisait bouger le rap game avec "Trix City". Le 15 décembre dernier, il balance la suite à son public, qui l'attendait avec impatience. Dans "Trix City 2", c'est douze nouveaux morceaux et des featurings avec TH, Kay The Prodigy et La Bourse. Le rappeur dévoile ce lundi 18 novembre un nouveau clip, celui de "Ma Voix", réalisé par Usky.