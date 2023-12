DJEFFI envoie GANG X2

Membre des 4keus et signé sur le label Wati B, Djeffi s’est lancé en solo il y a quelques temps avec le clip "PL". Le rappeur de La Courneuve poursuit sur sa lancée et dévoile le clip explosif de son single "GANG X2". Le morceau offre un subtil contraste entre une production mélodieuse et entraînante et des paroles empreintes de violence, créant ainsi une expérience sonore intense.

Djeffi façonne un univers singulier et plonge les auditeurs dans celui-ci à travers ce single, accompagné d'un clip captivant réalisé par Kamerameha. L'immersion dans cet univers se prolongera avec la sortie tant attendue de son premier EP solo prévu en janvier 2024. Ce talent émergent fusionne avec habileté une esthétique musicale juste et des récits percutants. Il nous promet une expérience visuelle et auditive inoubliable dès aujourd’hui. Soyez prêts à être transportés dans un voyage artistique immersif, annonçant un avenir prometteur pour Djeffi dans le paysage musical, où sa créativité vibrante et son expressivité unique laissent présager une ascension fulgurante.

Découvrez “Gang X2” le nouveau clip de Djeffi dès maintenant sur Générations :