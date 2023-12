Benab attend les "Beaux Jours"

Et ça fait longtemps qu'il attend.

Benab est un des nombreux porte-drapeaux de la ville de Sevran, qui a fourni une énorme quantité de rappeurs au game français. En juin justement, il sortait "Drapeau Blanc", le symbole de la paix, et le projet avait été plutôt bien reçu. Il continue de l'exploiter cette semaine avec la sortie du clip de "Beaux Jours", l'outro de l'album. Un morceau dans lequel il nous parle de ses rêves pour lui et son hood, mais surtout, un bel hommage à un classique de la chanson française dans le refrain, "Mon amant de Saint-jean". On vous laisse découvrir ce titre surprenant !