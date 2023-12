"Casanova" s'exporte en Espagne !

Ce morceau a fait danser la France tout au long de l'été. Avec "Casanova", Soolking et Gazo ont réalisé un véritable hit avec sa mélodie hyper entraînante et entêtante. Après la France, place à l'Espagne ! Soolking exporte le titre avec un remix et de nouveaux invités : Lola Indigo et RVFV. Ce nouveau "Casanova" est un nouveau succès pour l'artiste qui réalise plus de 1,2 millions de vues en trois jours pour le clip réalisé par Delaschuches et William Thomas et tourné à Paris.