Un titre de drill bien lourd.

Tovaritch est de retour pour faire parler les muscles. Le rappeur vient de sortir un nouveau projet, "Systema", son deuxième en 2023, et il est toujours aussi énervé. La preuve avec ce single extrait du projet, dont il vient de dévoiler le clip aujourd'hui. Ça s'appelle "240", et au programme, on a une bonne grosse instru drill, et une ambiance bien virile, à base de mâchoire carrée et de mecs qui font des pompes. Pas le genre de personne à qui on a envie de chercher les embrouilles !