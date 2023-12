Pas là pour rigoler, les deux kickeurs.

Mister You est toujours en grande forme, il l'a montré avec la sortie de son album "HLM 3" début novembre. Et cette semaine, il le prouve encore en compagnie d'ISK, avec qui il est à l'affiche du clip de "Pas de Ciné", extrait de l'album. Un morceau qui devrait faire plaisir aux amateurs de rythmes à l'ancienne, avec un sample pour l'instru, par dessus lequel viennent kicker les deux rappeurs. Et ils font ça bien, comme d'habitude avec eux, on vous laisse vérifier !