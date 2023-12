Un extrait du nouvel album du rappeur de Lyon.

Plus d'un an après la sortie de son dernier projet "État d'âme", L'Allemand balance enfin la suite. Après une année passée à dévoiler des singles exclusifs à son public, notamment "Bête et Méchant" qui figure sur la compilation "Generations Street", le rappeur lyonnais publie "Ma Vie", son nouvel album qui l'accompagne du clip d'un prestigieux featuring avec Maes sur "KB9".