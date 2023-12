Et on les adore !

Une petite douceur 100% new-york, sur un sample de RnB / soul, que demander de mieux pour commencer la semaine ? C'est ce que proposent Dave East et Jadakiss avec le clip de "Weirods". Un morceau extrait de "Fortune Favors the Bold", l'album de Dave sorti en juillet. Et comme d'hab avec ces deux-là, c'est extrêmement bien rappé, bien écrit, bien mis en scène, sans trop exagérer. On en redemande !