KRS-One toujours au top dans "50 More Years of Hip Hop"

Le taulier a encore de la voix !

Ce mois de novembre, c'est comme chaque année le Hip-Hop History Month, un mois pendant lequel on célèbre l'histoire de la culture hip-hop. Et pour fêter ça, qui de mieux placé que KRS-One en personne ? A 58 ans, il aura vu passer quasiment toutes les époques du rap et du hip-hop, et il est toujours aussi passionné. La preuve, la performance de haute volée qu'il vient d'offrir pour le clip de "50 More Years of Hip-Hop", un morceau spécialement créé pour l'occasion. Changements de flows, de voix même, un débit de fou et une vraie puissance au micro, on peut dire que son rap est toujours aussi en forme malgré les années qui passent. A lui aussi, on lui souhaite 50 ans de Hip-Hop supplémentaires !