Dinero déroule dans "3X"

Ça a l'air beaucoup trop facile pour le rappeur.

A Aubervilliers, il n'y a pas que Mac Tyer ou Rémy. Il y a aussi Dinero, qui charbonne depuis presque 5 ans déjà, dans l'ombre, à sortir de très bons morceaux, qui fonctionnent plutôt bien, malgré le fait que l'artiste soit quasiment absent dans les médias. Ça ne va pas l'arrêter dans l'exercice de sa passion, il le montre bien avec la sortie de son single "3X". Un morceau à l'ambiance bien street, sur lequel le rappeur pose son flow plutôt rapide, toujours en étant le plus sincère et authentique possible. Pour le clip, pareil, loin de se mettre en scène, le rappeur nous dévoile des scènes de sa vie de tous les jours, en studio ou en bas du bloc. On valide, et vous?