Un extrait de son nouvel album "23 -"

Khali a déjà un sacré parcours derrière lui dans le rap : 23 ans seulement et déjà plusieurs albums et EP dans son catalogue, dont le dernier, "23-", vient de sortir ce 1er décembre. Pour fêter ça, le rappeur a décidé de dévoiler le clip de "Bottega", un extrait du projet, dans lequel on ressent ses influences, notamment Hamza entre autres. Un morceau à l'ambiance douce-amère, un peu mélancolique et désabusé, avec une topline efficace et un clip dans lequel le rappeur se retrouve très esseulé.