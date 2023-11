Une belle sortie pour découvrir l'univers du rappeur.

Après son beau parcours avec l'équipe du projet "DES PERLES ET DES CENDRES", Anglade est de retour en solo. Le rappeur dévoile ce mercredi 29 novembre son nouveau projet, "NO SCOPE" et l'accompagne du clip du morceau du même nom, réalisé par Lucien Courtine.