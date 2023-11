Un nouvel épisode de "T dans quel Mood".

DJ Titai continue sa série de morceaux clippés "T'es dans quel mood" et cette semaine on le retrouve aux côtés de la jeune chanteuse Kany, pour le morceau "Tout couper". Un morceau bien dansant et qui parle de la complexité d'une relation amoureuse entre une femme et son gars. Avec les notes afro dans l'instru, le petit rythme qui va bien, le titre est vraiment efficace. Vous validez?