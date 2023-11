Le rappeur de Créteil est de retour.

Pour les amoureux des rappeurs qui kickent aussi bien que dans les années 90, on a ce qu'il vous faut en cette fin de semaine. Après son EP "Caméo" sorti cet été, Robdbloc est de retour avec un nouveau morceau, toujours dans le même style assez old school sans trop d'artifices. Le titre s'appelle "Faux Départs" et il est accompagné d'une vidéo réalisé d'une belle manière, dans laquelle on voit le rappeur, souvent isolé et seul face à ses démons et ses regrets.