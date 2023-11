Common et DJ Premier donnent une leçon de rap avec "In Moe"

L'ancienne génération est toujours en forme.

S'il y devait y avoir un Hall OF Fame du rap, DJ Premier et Common auraient leur place sans problème. Les deux artistes accompagnent cette musique depuis plus de trente ans désormais, et ils gardent le même amour pour les beaux samples et les grosses perf au micro. En parlant de belle perf, Common vient d'en lâcher une sur al prod de Primo, "In Moe", avec une facilité déconcertante et une manière de faire rimer les mots hyper efficace. Le tout dans une ambiance très chill, qu'on vous laisse apprécier juste ci-dessous !