KOZ500 balance “Racks”

Le duo annonce la sortie de leur prochain EP intitulé "Vision Nocturne", prévue pour le 24 novembre. Pour faire patienter leur public, ils nous dévoilent leur nouveau clip "Racks", morceau composé par Koze lui-même ce 17 novembre 2023. Le visuel, de "Racks" est le prolongement de la direction artistique de leur précédent clip, "Vision Nocturne (INTRO), records" qui sert lui aussi d'aperçu de l’EP en approche.

Koze, l'un des membres du duo, a fait ses premiers pas dans la musique en tant que producteur, collaborant avec des artistes de renom tels que Kobo ou Goldee Money. S'inspirant de légendes musicales comme Dr. Dre, Timbaland, Pharrell Williams, Metro Boomin et Kanye West, il apporte une touche d'innovation au monde du rap et de la trap actuelle. Son art est une véritable essence de créativité.

De l'autre côté, l’artiste 500 a nourri sa passion précoce pour le RnB grâce à son héritage musical familial. Sa musique est profondément influencée par des artistes américains et africains, et son engagement envers la composition et l'interprétation s'est consolidé au fil des ans. Des artistes tels que Kanye West, PARTYNEXTDOOR et Richard Boma ont façonné son amour pour les rythmes et les mélodies. En tant que mélomane authentique, 500 apporte une profondeur émotionnelle au duo.