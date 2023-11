Ashe 22 en Algérie pour le clip de "KH 22"

Il vient tout juste de dévoiler son album !

Après avoir passé ces dernières semaines à nous envoyer banger sur banger avec ses freestyles, Ashe 22 a enfin comblé les attentes des fans en dévoilant son tout nouvel album, "KH 22". Un 16 titres sur lequel on retrouve notamment des feats avec Gazo, Maes ou encore baby Gang, le rappeur italien. Pour fêter la sortie du disque, Ashe a également publié le clip du même nom. Une vidéo pour laquelle il est parti en Algérie sur sa terre natale, nous offrant de belles images des quartiers défavorisés où il a vu le jour, pour appuyer un texte très introspectif et beaucoup plus ouvert que ce que proposait Ashe par le passé. On vous laisse découvrir ça !