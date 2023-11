Kanoé vous raconte sa "Journée"

Une journée qui ne finit jamais...

Kanoé continue de diversifier sa palette artistique avec cette semaine la sortie d'un nouveau morceau. Le titre s'appelle "Journée" et il raconte une "journée type" du rappeur, une journée qui à tendance à se répéter et se répéter encore, si bien qu'on a l'impression qu'elle ne se termine jamais. Une journée à base de gros teh, de potes, de Fifa, de flash d'alcool et de demoiselle qui demande de passer tard le soir. Un morceau plutôt réussi dans lequel Kanoé paraît très crédible et asez sincère, on vous laisse juger !