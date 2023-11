Le producteur dévoile le premier extrait de son projet, "Oh My God Vol. 1".

Après des années à façonner la musique des plus grands rappeurs, entre Booba, Nekfeu, Alpha Wann et Dinos, Richie Beats s'apprête à sortir son premier projet. Il lève ainsi le voile sur "Oh My God Vol. 1" avec le premier extrait : "Chut!", en collaboration avec Kay The Prodigy. Un titre à l'instrumentale puissante où la rappeuse de Strasbourg déverse un flow assassin.