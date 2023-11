Jack Harlow signe un hit avec "Lovin On me"

Il est déjà de retour avec de la nouveauté.

Jack Harlow a peut-être moins fait parler de lui dans le rap en 2023 mais il est resté très productif. Un projet en avril, et surtout un rôle important dans la comédie "White Men can't jump". Le voilà de retour aux affaires avec un nouveau single inédit, qui annonce probablement l'arrivée d'un projet. En attendant, on découvre donc "Lovin On Me", un morceau plutôt taillé club/soirée avec une instru qui rappelle certains morceaux de Tyga par exemple, dans lequel Jack parle de son rapport aux filles. Un morceau qui devrait donc cartonner !