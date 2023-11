Un clin d'œil à un célèbre manga japonais.

2023 est l'année du renouveau pour Aero. Le membre de PSO Thug a dévoilé un projet en Mars, "Nouvelle Ère", et le voilà déjà de retour avec de l'inédit. Le morceau s'appelle "Demon Slayer", un clin d’œil à un des mangas japonais les plus cultes, un des dix plus vendus de l'histoire. Le titre est efficace avec une bonne grosse instru, et le flow légèrement auotuné fait penser à celui de PNL à leur grande époque. Bref, du tout bon pour le rappeur, on attend la suite !