Un morceau bien ensoleillé pour attaquer cet hiver qui s'annonce rude.

Diden s'est fait discret en 2023, mais c'était pour mieux revenir avec de la nouveauté. On a même appris qu'il préparait un nouvel album, mais en attendant ce gros projet, le rappeur a déjà recommencé à publier un nouveau clip. Le morceau s'appelle "B'Chouïa", et il s'agit d'un feat avec Nassi. Un morceau plutôt dansant et rythmé qui devrait égayer votre semaine bien froide et pluvieuse.