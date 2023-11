Encore un nouveau single pour le rappeur du 93;

Sifax s'est fait un peu discret depuis la sortie de "La Mentale" en 2020, mais le rappeur de Bobigny n'a rien perdu de son talent. Il le prouve une fois de plus cette semaine avec la sortie de son nouveau clip "Plata II", 3 mois après le premier volume. Un single sur lequel Sifax kicke sans trop d'artifices, et parle notamment du fait qu'il a dû faire le tri dans son entourage avant de reprendre son chemin. On vous laisse découvrir ça !