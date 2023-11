Zesau a ressorti le "Nokia"

Solide comme un 3310, l'ancien.

Bientôt 30 ans de rap dans les pattes pour Zesau, mais la passion est toujours présente ! On a pu le voir dans son dernier projet en date, "R&C" (pour "Rythmique et contrebande"), sorti en septembre. Le rappeur continue de faire vivre so projet avec cette semaine la sortie du clip du morceau "Nokia", dernier track de l'album. Une vidéo remplie d'images très fortes, comme ce jeune qui charge son arme avec des cartouches d'encre, pour un titre qui est lui ausis très lourd de sens, on vous laisse découvrir tout ça !