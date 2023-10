Il semble prendre goût à la vie !

Qui l'aurait cru ? A peine sorti de prison, 42 Dugg nous dévoile déjà le clip de sa chanson "Go Again". Comme à ses habitudes, il est accompagné de plusieurs personnes et semble vivre une vie de luxe (filles canons, chaussures de marques, accessoires...). Il veut profiter de la vie.