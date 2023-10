The Kid Laroi réuni Jung Kook et Central Cee pour le clip de "Too Much"

Grosse connexion internationale.

Central Cee a l'habitude de faire des collaborations avec des rappeurs d'autres pays, mais cette fois, il collabore carrément avec chaque côté du globe, puisqu'il a été appelé en renfort sur l'album du rappeur australien The Kid Laroi, en featuring avec le chanteur coréen Jung Kook. Le morceau s'appelle "Too Much", et il est extrait de l'album de Laroi à venir, "The First Time". Un morceau qui ressemble beaucoup à une chanson d'amour un peu pop/Rnb, avec un petit passage rap bien réussi de la part de Central Cee, comme d'habitude.