Dave East et Cruch Calhoun se sentent comme "Steph & Klay"

Une réponse au "Shaq & Kobe" de Meek Mill et Rick Ross !

On aime bien quand ça se challenge entre rappeurs aux Etats-Unis, souvent, ça donne de très bons morceaux. Après la sortie il y a quelques jours du clip de "Shaq & Kobe", par Meek Mill et Rick Ross, c'est au tour de Dave East de tenter d'impressionner en utilisant le même beat. Dave a appelé son pote Cruch Calhoun en renfort, pour proposer un remix qui s'appelle "Steph & Klay", en référence à Stephen Curry et Klay Thompson, les deux artilleurs de Golden State, au top depuis des années. Les flows sont tranchants, tout comme les punchlines, le clip es tbien tourné. on attend vos avis sur la version que vous préférez. Pour nous pas de doute : le couplet de Dave East est une masterclass. Checkez ça !