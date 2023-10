Capture du clip Supposed to be loved sur youtube

Un clip en collaboration avec la chaine Nickelodeon.

Le clip " Supposed to be loved" est une véritable soirée Kidz Bop. Pour la sortie de son 14e album, DJ Khaled met en vedette Lil Baby, Future et Lil Uzi Vert. Réalisé par Draps, le visuel nous montre différents clips de fête et chacun des rappeurs, incarnés par des enfants. Un clip tourné en partenariat avec la chaîne pour enfants Nickelodeon !