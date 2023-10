OldPee et SLKrack veulent manger du "Lobster"

Un morceau qui sent fort la street.

OldPee continue d'explorer le Rap Game FR en solo, après avoir tout cassé avec le 13 Block. Le rappeur du 93 a déjà sorti deux projets en 2022, et on dirait qu'il veut finir 2023 en beauté ! En tout cas, il s'en donne les moyens, avec ce tout nouveau morceau dévoilé sur Youtube. Un featuring avec SLKrack, le rappeur du 18ème, que vous avez peut-être vu dans "Nouvelle École" saison 2. Le morceau s'appelle "Lobster", il pue la street, avec une instru qui ressemble beaucoup aux ambiances trap qu'on pouvait trouver chez 13 Block. Un morceau très efficace dans lequel on sent la dalle des deux rappeurs, toujours aussi à l'aise au micro.