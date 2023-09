Un titre qui réunit Kroco, Dyloxx, Banban et Tisma.

Après sa collaboration avec Bimbim et Kekra, Mister You est de retour. Le rappeur a réuni Walter, Kroco, Dyloxx, Banban et Tisma pour un morceau 100% originaire de Belleville à Paris. Intitulé "Belleville Hall Star Zoo", il met en lumière les rappeurs de ce quartier.