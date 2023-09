Une collaboration entre Paris et Atlanta.

Après la France à l'Angleterre, place à la France à les Etats-Unis. Le producteur Shaz se connecte aujourd'hui avec Oksurf, rappeur orginaire d'Atlanta qui surfe avec aisance sur l'instrumentale du Français sur "Do The Most". Une sortie qui s'accompagne d'un clip réalisé par Darko et qui annonce aussi la sortie le 13 octobre prochain du projet de Shaz, "Paris x Atlanta".