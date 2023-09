Un feat avec Bryson Tiller.

Lola Brooke est prête à finir de la meilleure des façons sa soirée avec Bryson Tiller sur son nouveau single, "You". Ce morceau sample le classique "Gotta Get You Home Tonight" d'Eugene Wilde et le hit "Gotta Me Home" de Foxy Brown et Backstreet. A écouter bien accompagné...