Un extrait de son album à venir.

Rod Wave s'ouvre sur son single émouvant, "Come See Me". Dans ce clip, il s'exprime depuis l'intérieur de son appartement où il évoque les luttes de la vie, la célébrité, les amitiés et bien d'autres sujets. Il s'agit d'un nouvel extrait "Nostalgia" attendu pour le 15 septembre.