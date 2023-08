Une connexion de qualité.

French Montana a sorti son nouveau single "Wish You Well" aux côtés de Swae Lee, marquant ainsi les retrouvailles du duo après leur énorme succès "Unforgettable" en 2017. Avec ses paroles sincères et ses rythmes addictifs, la chanson mélange harmonieusement le style distinctif de French Montana et les prouesses mélodiques de Swae Lee, ce qui donne une ballade évocatrice sur l'amour, la nostalgie et les bonnes intentions.