Une connexion entre Paris et Oakland. Connu pour être un DJ prisé par les stars (Alicia Keys, Snoop Dogg, Jay-Z), DJ Just Dizle est déterminé à présent à montrer ses talents de producteur. Il invite donc Jwalt et KRollin' à surfer sur son titre intitulé "Feelin Alive", qui s'accompagne d'un clip réalisé par Syy à Oakland.