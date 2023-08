Un extrait de son EP "Free Krono".

Connu pour son travail de beatmaker et pour faire parti du trio Trei Degete avec Myd et Squeezie, KronoMuzik se lance à son tour dans le rap. L'artiste belge vient de dévoiler un EP de six titres intitulé "Free Krono", dont le morceau "WATCH OUT", qui s'accompagne d'un clip. Réalisé par Aubin, Krono en profite pour dévoiler son visage pour la première fois au public.