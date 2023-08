Le nouveau single aux sonorités afro de la rappeuse britannique.

Plus d’un mois après la sortie de son entraînant "Move It", Stefflon Don diminue la cadence et fait monter la température. L’artiste britannique vient de dévoiler un nouveau single en featuring avec le nigérian BNXN, "What’s Poppin". Un titre aux sonorités afro, où les univers des deux se marient à merveille pour un résultat sensuel et envoûtant. Un morceau qui s’accompagne d’un clip qui met en scène Stefflon Don et BNXN dans plusieurs décors.