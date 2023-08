Le premier single de l'année de la chanteuse franco-coréenne.

Elle a grandi entre le 92 et Séoul et puise son inspiration dans ses deux cultures. Après un premier EP en décembre 2020, "04 Saisons" et un deuxième deux ans plus tard intitulé "Bouquet de rancoeurs" , Tulipe Park est de retour cette année avec un nouveau single : "TCHAO 바이". Un titre entre français et coréen, entre K-POP et R&B, qui s’accompagne d’un titre tourné dans les rues de Séoul.

La suite arrive bientôt. La chanteuse a enregistré un morceau avec l'artiste congolais Gaz Mawete.