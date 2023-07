La vidéo rend hommage à sa défunte amie Monica Suh.

Ancienne City Girls, JT vient de sortir un nouveau single plus de 3 ans après son dernier single "JT First Day Out". Cette fois-ci la rappeuse nous fait voyager entre Paris et Londres, et se joue des hommes et de ses concurrentes sur son nouveau titre "No Bars" produit par Brizzy On Da Beat et Noc.